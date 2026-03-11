Appello dei francescani di Troina: aiuto per sostenere la comunità e le famiglie in difficoltà

Con la lettera di ieri padre Piergiovanni Sanfilippo, frate francescano, chiede al vescovo della diocesi di Diocesi di Nicosia, mons. Giuseppe Schillaci, un contributo «per fare fronte alle necessità sia della Comunità che delle famiglie del territorio».

Un grido di aiuto per le difficoltà economiche

Si tratta di un vero e proprio grido di aiuto perché, come si legge nella lettera, le risorse dell’ultimo bando regionale per l’acquisto di generi alimentari «non ci consente di fare fronte a tutte le spese di gestione della comunità».

La lettera è stata inviata, per conoscenza, anche a mons. Giovanni Accolla (delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per il Servizio della Carità e della Salute e arcivescovo di Messina), a fra Salvatore Zagone (ministro provinciale) e al sindaco di Troina, Alfio Giachino.

La casa di accoglienza dei Cappuccini

Nel convento dei padri cappuccini, trasformato in casa di accoglienza, hanno trovato ospitalità 68 persone in difficoltà socio-economiche, di cui 20 italiane e 48 straniere.

«Ma ogni giorno riceviamo richieste di ospitalità da parte di persone senza dimora, a causa della chiusura di dormitori pubblici, e che accettiamo, in emergenza, pur di non lasciare all’addiaccio fratelli fragili», scrive padre Sanfilippo.

L’impegno dell’Associazione Santa Maria degli Angeli

Ad occuparsi della gestione della casa di accoglienza è l’Associazione Santa Maria degli Angeli, organizzazione di volontariato (Odv).

Tutti coloro che non hanno reddito vengono accolti gratuitamente. A chi invece percepisce una pensione o un’altra forma di reddito viene chiesto di condividerla con gli altri ospiti che non hanno alcuna entrata economica.

Il sostegno della Caritas Francescana

Per le attività socio-assistenziali a favore delle persone in difficoltà che vivono fuori dalla casa di accoglienza opera la Caritas Francescana, un’altra organizzazione di volontariato.

Sono 130 le famiglie bisognose del territorio che ricevono aiuto attraverso la distribuzione di generi alimentari, il pagamento di bollette di acqua, luce e gas e l’acquisto di medicinali e abbigliamento.

Le organizzazioni del Terzo Settore

Entrambe le organizzazioni di volontariato sono regolarmente iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nelle due associazioni operano, oltre ai volontari, anche lavoratori regolarmente assunti e retribuiti, impegnati nelle attività di accoglienza e sostegno alle persone in difficoltà.