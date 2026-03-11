Circolo della stampa, presentato a Piazza Armerina il libro di Concetto Prestifilippo

I banchi della Chiesa di San Giovanni Evangelista gremiti in tutti gli ordini di posti. Così l’esordio del Circolo della stampa in provincia di Enna per il libro di Concetto Prestifilippo “Giuseppe Leone, ovvero un sogno fatto in Sicilia”, edito da Nimesi Edizioni.

Un’occasione che è stata anche un momento di riflessione sullo stato della stessa chiesa nel cuore di Piazza Armerina, per la quale – è stato ricordato – sono già stati stanziati importanti fondi che andrebbero utilizzati nel più breve tempo possibile.

Il richiamo alla tutela della chiesa

Ad aprire gli interventi è stato monsignor Antonino Scarcione, rettore della chiesa di San Giovanni, che ha sottolineato le peculiarità del luogo, impreziosito dagli affreschi di Guglielmo Borremans e da alcune soluzioni architettoniche che ancora oggi suscitano meraviglia.

Un intervento che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di preservare e valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio artistico cittadino.

Il ruolo del Circolo della stampa nel territorio

Sono quindi intervenuti Gianfranco Gravina, segretario provinciale di Assostampa Enna, e Paolo Di Marco, responsabile del Circolo della stampa di Enna.

Entrambi hanno sottolineato il valore della presenza del sindacato dei giornalisti nel mondo della cultura e la volontà di essere presenti non solo nel capoluogo ma in tutti i centri della provincia, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le diverse realtà sociali ed economiche del territorio.

Il rilancio dei Circoli della stampa in Sicilia

Nel corso dell’incontro Roberto Leone, vice segretario regionale vicario del sindacato unitario dei giornalisti siciliani, ha ricordato l’esperienza avviata ormai da tre anni con il rilancio dei Circoli della stampa in tutta la Sicilia.

Un progetto che punta a rafforzare il ruolo dei giornalisti nella promozione culturale e nel confronto con le comunità locali.

Il ricordo del fotografo Giuseppe Leone

Giancarlo Macaluso, consigliere nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è entrato nel vivo dell’incontro ponendo alcune domande all’autore sul rapporto diretto con Giuseppe Leone, il fotografo siciliano scomparso nel 2024.

Un artista – è stato sottolineato – la cui opera non deve essere dimenticata ma, al contrario, portata alla massima conoscenza.

L’annuncio sull’archivio fotografico

Nel suo intervento conclusivo Concetto Prestifilippo ha annunciato che entro la fine di giugno il Comune di Ragusa metterà a disposizione un locale che accoglierà l’archivio storico del fotografo.

Un progetto che permetterà di custodire e valorizzare il patrimonio fotografico lasciato da Giuseppe Leone