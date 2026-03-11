Le tradizioni popolari siciliane sbarcano in Australia con Sara Cappello

Nelle notti australiane risuonano i canti di Rosa Balistreri, le abbanniate, gli arcaici suoni della lira, dell’aulos e della kalimba, le storie di Angelica e Orlando e degli altri pupi. La comunità italo-australiana a Melbourne, nella contea di Mornington Peninsula e in altre zone del nuovissimo continente, sta percorrendo un viaggio unico nelle sue radici, grazie all’arte popolare della cantora siciliana Sara Cappello e del musicantore calabrese Fulvio Cama. I due artisti sono impegnati in un tour, iniziato il 21 febbraio nelle terre d’Australia. Il loro spettacolo, di musica e teatro, Mediterraneo Dream Voci dal Sud -Vento d’Australia, è una narrazione cantata delle tradizioni del Sud Italia. Porta in scena le antiche arti popolari, i miti, le leggende, le storie e le tradizioni secolari.

“E’ un tour fatto di dono, scoperta e suggestioni – commenta la cantora Sara Cappello -. Stiamo esportando la nostra cultura e la bellezza delle nostre terre all’estero. L’energia dei pupi e delle arti popolari non sono né arcaiche né superate. Sul palco prendono forma leggende come quella di Colapesce, simbolo di protezione, e filastrocche popolari che attraversano generazioni. Un intreccio di sogni, viaggi e identità che arriva fino a Melbourne, davanti a un pubblico che con quelle storie conserva spesso un legame diretto e personale. Abbiamo cantato e raccontato le nostre terre – conclude Sara Cappello – ma il nostro pensiero va a tutte le nazioni che in questo momento stanno vivendo l’orrore della guerra. Siamo artisti di pace in tempi di guerra”.

Gli spettacoli dei due artisti incantano chi ha saputo ricostruire la sua vita altrove senza mai dimenticare le sue radici perché le origini restano parte di noi, definiscono la nostra identità e ci permettono di raggiungere le mete prefissate.

Coinvolti nel tour anche gli studenti di alcune scuole che hanno apprezzato le tradizioni e le arti siciliane e compreso che non sono solo folclore ma memoria e identità viva.





