Renny Zapato, il ritorno: un nuovo album e quattro tappe live attraverso la Sicilia

Il carisma intramontabile di Renny Zapato, icona del rockabilly italiano, attore e frontman vulcanico, torna a ruggire sul palco. Insieme alla sua band, Zapato si prepara a una serie di appuntamenti di fuoco che attraverseranno generi e generazioni, portando nei club e nelle piazze siciliane quel mix esplosivo di musica e cultura underground che lo ha reso un punto di riferimento nella scena nazionale. Il tour toccherà quattro location d’eccezione, ognuna con un’anima diversa, prima dell’atteso ritorno in studio della band per l’incisione del nuovo disco.

Il Programma degli Eventi:

Il viaggio parte Sabato 21 Marzo con il “50’s Live Party” @ Un Altro Giro (Catania): un tuffo nei favolosi anni ’50 tra pin-up, Teddy Boys in giubbotto di pelle e ciuffi imbrillantinati, dove il locale si trasformerà nel set di Happy Days con la musica live di Zapato & Band e il dj set a tema di Alex Palermo (Ingresso Free, consigliata la prenotazione). Si prosegue Domenica 22 Marzo con l'”Agrirock” @ Casale dell’Arte, una giornata dedicata al rock più viscerale dove, mentre il festival virerà verso sonorità Metal e Hard Rock, Zapato & Band porteranno il loro marchio di fabbrica tra Rockabilly anni ’80 e Punk Rock old style, con stand di food, drink e merchandising ufficiale (Ingresso: 10 euro).

Venerdì 27 Marzo l’appuntamento è per la Presentazione Album @ Adrenalina (Misterbianco): nel tempio dei bikers si terrà l’evento clou con la presentazione ufficiale dell’album “Un vecchio giubbotto di pelle”, disco che raccoglie hit storiche e inediti della carriera di Zapato, aperto da una band supporter Indie Rock (Ingresso Free). Infine, Domenica 5 Aprile, la carica della band arriva sul mare per la Pasqua Rock ‘n’ Roll @ Don Beach (Avola, SR): un live set adrenalinico direttamente sulla spiaggia per festeggiare la Pasqua a ritmo di musica, con food e drink disponibili in loco e inizio previsto per le ore 19:00 (Ingresso Free).

Queste quattro date rappresentano l’ultimo saluto dal vivo prima che la band si chiuda in sala di registrazione. Dopo il successo della raccolta, Zapato & Band sono pronti a dare vita a un nuovo lavoro discografico che, come anticipato dagli stessi musicisti, “ne farà sentire delle belle”, promettendo di evolvere ulteriormente il loro sound potente e identitario.

“Fare musica è per noi una necessità viscerale,” dichiarano i componenti della band. “Tornare tra la gente, tra il profumo dei motori dell’Adrenalina e il sale del mare di Avola, è la carica migliore prima di iniziare a incidere il nuovo capitolo della nostra storia.”





Luogo: catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA