Il medico arrestato per droga lascia i domiciliari: gip dispone obbligo di dimora a Valguarnera

Lascia i domiciliari il medico dell’ospedale di Enna arrestato lunedì dalla polizia perché trovato in possesso di droga rinvenuta nella sua auto mentre percorreva la rampa dello svincolo autostradale Euno.

La decisione del gip

È la decisione assunta dal gip del Tribunale di Enna, Ornella Zelia Futura Maimone, che ha convalidato l’arresto nei confronti di Angelo Davide Contrino, 38 anni, ma lo ha rimesso in libertà, disponendo una misura cautelare più blanda: l’obbligo di dimora a Valguarnera.

La difesa

Il medico assistito dagli avvocati Antonio Impellizzeri e Federica Mancuso, avrebbe ammesso che la droga trovata nel trolley, che era riposto nel portabagagli della sua auto, era per uso personale: c’erano cocaina, chetamina, ecstasy in compresse, marijuana e un bilancino di precisone.

La perquisizione

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro dalla agenti polizia che si sarebbero insospettiti per l’andatura dell’auto su cui viaggiava il medico. È stata perquisita la casa del professionista ad Enna al termine delle qual sono state rinvenutei confezioni anabolizzanti, alcuni utilizzati in ambito veterinario.