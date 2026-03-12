Turismo, l’Entroterra siciliano protagonista da domani a Parigi

Fino al 15 marzo, nel Salone Internazionale del Turismo, i territori di Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina e Pietraperzia in evidenza grazie al Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale. Che, secondo il vicesindaco di Piazza, Ettore Messina, “è il motore, il luogo dove vanno i turisti, pagando un biglietto, e grazie a queste risorse riusciamo a organizzare un’animazione dei Beni culturali nei nostri territori”. Mimmo Faraci, sindaco di Mazzarino, “Da Parigi un percorso importante di crescita che potrà avere grandi ricadute sul territorio”. L’assessora al Turismo di Aidone Alessandra Mirabella parla della promozione della rassegna di teatro classico che si terrà a Morgantina in luglio: “Si inserisce all’interno dell’Amenanos, un festival che ha una caratura significativa a livello internazionale”.

Piazza Armerina, dopo le animazioni culturali natalizie con al centro il Museo del Libro Antico – possiede oltre cinquantamila volumi antichi e rari ed è stato mutato in spazio multimediale grazie al Ministero della Cultura -, è tornata a essere al centro dell’attenzione ospitando nei giorni scorsi, nel Palazzo Trigona, un incontro con i giornalisti sulle attività promozionali nazionali e internazionali dell’Entroterra siciliano.

Questo territorio, di cui, oltre a Piazza, fanno parte anche i Comuni di Aidone, Mazzarino, e Pietraperzia, ha al centro il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

E quest’ultimo, come sottolineato da Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Spettacolo di Ciazza – così viene chiamata la città in galloitalico -, “è il motore, il luogo dove vanno i turisti, pagando un biglietto, e grazie a queste risorse riusciamo a organizzare un’animazione dei Beni culturali anche nei territori limitrofi”.

Messina ha spiegato che Piazza Armerina “non ha né la velleità né l’esigenza di volersi muovere da sola, autoincensandosi per il sito Unesco”, affermando che ha però la volontà di lavorare “insieme ad altre realtà quali Aidone, con la bellissima Morgantina e il Museo archeologico, Mazzarino con le bellezze architettoniche del barocco e il sito di Filosofiana, e Pietraperzia, il vero paese ancora autentico nel territorio siciliano”.

Così, va avanti il progetto, che riguarda la promozione, ma, come ha detto il direttore del Parco, Carmelo Nicotra, ha il fine ultimo di “dare alla comunità consapevolezza della sua grande Storia”. E da domani e fino al 15 marzo, l’Entroterra siciliano sarà protagonista, a Parigi, del Salone Internazionale del Turismo.

“Il mio Comune e gli altri di quest’area – ha detto Mimmo Faraci, sindaco di Mazzarino – hanno un ricco patrimonio archeologico, storico, artistico e grandi tradizioni. E oggi l’idea di promuoverlo a Parigi diventa un percorso importante di crescita che potrà avere grandi ricadute sul territorio malgrado criticità come la viabilità e la ricettività turistica. Ma potremo risolverle coinvolgendo operatori del settore e imprenditori locali”.

Faraci ha aggiunto che Mazzarino fa parte del Comitato tecnico scientifico con Sofiana.

“Ma – ha aggiunto – abbiamo altre tre aree archeologiche, due castelli, numerose chiese e palazzi. E feste religiose che possono essere una grande attrattiva. Facendo rete potremo invertire la tendenza contro lo spopolamento e le criticità economiche che in questo periodo imperversano in Sicilia”.

“Stiamo avviando un percorso – ha aggiunto Alessandra Mirabella, assessora al Turismo di Aidone – non solo di iniziative culturali di altissimo livello ma anche di promozione che ci sta portando in giro per l’Italia e per altre nazioni in importanti fiere, per promuovere la rassegna di teatro classico che si terrà a Morgantina in luglio. Si inserisce all’interno dell’Amenanos, un festival che ha una caratura significativa a livello internazionale, curato da Michele Di Dio”.

“Si tratta – ha poi concluso, ricordando come della rassegna di Morgantina si sia parlato ieri anche in Senato – di un cammino, ancora in divenire, che ci sta aprendo varie strade, tutte all’insegna della promozione e di interventi culturali di grandissimo livello in vari ambiti artistici: dal teatro alla musica, all’arte, anche contemporanea. Un percorso per condurci alla riqualificazione del nostro territorio e farlo diventare la punta di diamante della Sicilia interna”.

