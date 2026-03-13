Movida sotto controllo: polizia in discoteca a Piazza Armerina, scatta una multa

Serata di controlli nei locali della movida di Piazza Armerina. Nella notte del 7 marzo, la Polizia ha effettuato un’ispezione in una discoteca situata in contrada Friddani, mentre all’interno era in corso una serata danzante.

L’operazione rientra nel piano di verifiche disposto dalla Questura di Enna per monitorare le attività di pubblico spettacolo e garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei locali aperti al pubblico.

Verifiche durante la serata

I controlli sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura con il supporto del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina.

Durante l’ispezione sono state identificate nove persone presenti all’interno del locale.

La discoteca è risultata in possesso di regolare licenza di pubblica sicurezza, ma gli agenti hanno comunque rilevato una irregolarità amministrativa legata alla documentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), per la quale è stata elevata una sanzione.

Nessuna criticità sulla sicurezza

Dal punto di vista della sicurezza degli avventori, invece, non sono emerse violazioni: le prescrizioni previste per le attività di pubblico spettacolo risultavano rispettate.

Controlli che continueranno nei prossimi giorni

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di verifiche predisposto dalla Questura per garantire il rispetto delle norme nei locali di intrattenimento della provincia.

I controlli – fanno sapere dagli uffici di polizia – proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori dei locali.