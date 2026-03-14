Pedalando tra i tesori di Sicilia: da Mazzarino alla Villa romana del Casale sulle tracce della storia

Un viaggio su due ruote tra paesaggi mozzafiato, cultura millenaria e tradizioni dell’entroterra siciliano. È questo lo spirito del “Ciclo-tour Mazzarino – Piazza Armerina: dalla Villa Romana del Casale al Castello ‘U Cannuni’ di Mazzarino”, l’evento cicloturistico in programma sabato 21 marzo 2026. Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 9.00 in Piazza Vittorio Veneto a Mazzarino, con rientro previsto nel pomeriggio entro le ore 17.

Sport, sostenibilità e mobilità dolce

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività di “Cicli solidali”, progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e pensato per promuovere forme di mobilità sostenibile e servizi di prossimità a basso impatto ambientale nei territori di Enna, Caltanissetta e nei comuni limitrofi.

L’obiettivo è quello di diffondere l’utilizzo delle biciclette, in particolare quelle a pedalata assistita, valorizzando allo stesso tempo il turismo lento e la scoperta dei borghi dell’entroterra siciliano.

Un percorso tra storia e meraviglie del territorio

Il tracciato cicloturistico si svilupperà per circa 45 chilometri complessivi tra andata e ritorno, collegando i centri di Mazzarino e Piazza Armerina. Un itinerario pensato non solo per gli amanti della bicicletta, ma anche per chi desidera vivere una giornata immersa nella storia e nella cultura del territorio.

Tra le tappe più significative del percorso spicca la visita alla celebre Villa Romana del Casale, straordinario complesso archeologico inserito nella lista dei patrimoni mondiali dell’UNESCO, famoso in tutto il mondo per i suoi mosaici di epoca romana.

Il programma prevede inoltre una sosta culturale al Palazzo Trigona della Floresta, sede del Museo della Città e del Territorio di Piazza Armerina.

Dal barocco di Mazzarino al Castello “U Cannuni”

Non mancherà uno sguardo alla storia e alle bellezze di Mazzarino, con la scoperta del centro storico barocco e del suggestivo Castello U Cannuni, simbolo identitario della città e punto panoramico che domina il paesaggio circostante.

Convivialità e sapori locali

Il ciclo-tour non sarà solo sport e cultura, ma anche convivialità. Durante la giornata è infatti previsto un pranzo rustico presso la Trattoria La Ruota, occasione per condividere l’esperienza tra i partecipanti e valorizzare la gastronomia locale.

L’itinerario potrà essere affrontato con la propria bicicletta, preferibilmente a pedalata assistita. Per chi ne fosse sprovvisto sarà comunque possibile usufruire del servizio di noleggio e-bike messo a disposizione dalla Legambiente di Caltanissetta attraverso la propria ciclofficina.

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria entro giovedì 19 marzo 2026, compilando il modulo online disponibile al link indicato dagli organizzatori. Una giornata all’insegna dello sport, della scoperta e del turismo sostenibile, pedalando tra alcuni dei luoghi più affascinanti della Sicilia interna.

Foto repertorio