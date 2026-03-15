Carcere di Enna, visita di Delmastro: “Più organico e risorse per 1,5 milioni di euro”

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha visitato questa mattina la Casa circondariale di Enna, incontrando il personale penitenziario e le rappresentanze sindacali. Durante il sopralluogo sono state illustrate le principali iniziative del governo per il settore, tra cui il rafforzamento degli organici con nuovi agenti, l’introduzione di protocolli operativi più chiari e lo stanziamento di risorse per la manutenzione degli istituti.

I soldi per il carcere

Per la struttura di Enna sono previsti oltre 1,5 milioni di euro di interventi.Nel corso della mattinata, Delmastro ha partecipato anche a un incontro politico organizzato dalla Federazione provinciale di Fratelli d’Italia, insieme alla parlamentare nazionale di FdI, Eliana Longi e al presidente provinciale del partito, Nino Cammarata, dedicato alle ragioni del “Sì” al referendum.