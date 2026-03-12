Referendum, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a Enna

Domenica 15 marzo il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà in visita a Enna presso la Casa Circondariale “Luigi Bodenza”, mantenendo l’impegno assunto grazie all’interessamento dell’onorevole Eliana Longi, che nei mesi scorsi si è fatta portavoce delle istanze del territorio e del personale dell’istituto penitenziario.

La presenza del rappresentante del Governo rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la realtà ennese e verso il sistema penitenziario locale, con l’obiettivo di ascoltare da vicino le esigenze degli operatori e ribadire l’impegno delle istituzioni per una giustizia più efficiente, sicura e vicina ai cittadini. Si tratta di un’ulteriore presenza istituzionale sul territorio: negli ultimi mesi, infatti, diversi rappresentanti del Governo hanno fatto visita alla provincia di Enna, a testimonianza di un’attenzione crescente verso le esigenze della comunità locale e verso le realtà che operano quotidianamente nei servizi dello Stato.

Alle ore 12 il Sottosegretario sarà inoltre presente in Piazza VI Dicembre per un banchetto informativo insieme ai rappresentanti del partito, durante il quale saranno illustrate ai cittadini le ragioni del Sì al referendum sulla giustizia, confermando l’impegno del partito, dei suoi rappresentanti istituzionali e del Governo nazionale nel mantenere un dialogo costante e concreto con il territorio ennese.