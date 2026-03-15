Grandine su Enna, maltempo in tutta la provincia: annullata la Cavalcata a Valguarnera

Pioggia, freddo e anche grandine. L’allerta gialla prevista per oggi ha accompagnato una domenica di maltempo in tutta la provincia di Enna, con precipitazioni diffuse e cieli costantemente coperti.

Grandine a Enna e Piazza Armerina

Nel capoluogo, nella tarda mattinata, si è registrato uno degli episodi più significativi della giornata: un improvviso rovescio di grandine si è abbattuto sulla città, accompagnando le piogge che già dalle prime ore avevano interessato il territorio.Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul calendario delle manifestazioni. Grandine anche a Piazza Armerina

Evento rinviato a Valguarnera

A Valguarnera è stata annullata la tradizionale “Cavalcata” prevista per le ore 12, decisione comunicata dall’associazione Patriarca Folklore e Tradizione proprio a causa delle condizioni meteorologiche avverse.Secondo le previsioni diffuse da 3BMeteo, la giornata è stata caratterizzata da cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, a tratti anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel corso del pomeriggio quando l’instabilità ha raggiunto la fase più intensa.

Le temperature

Le temperature si sono mantenute piuttosto basse per il periodo: la massima non ha superato gli 11 gradi, mentre la minima si è attestata intorno ai 6 gradi. I venti hanno soffiato moderati da sud-est, con correnti di scirocco e possibili raffiche più sostenute durante i fenomeni temporaleschi. Molto elevata anche l’umidità, rimasta attorno al 90 per cento.Nel resto della provincia si registra una situazione simile, con precipitazioni intermittenti nelle aree interne e una marcata instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. In serata è atteso un graduale attenuarsi dei fenomeni, con piogge più deboli e possibili schiarite verso la fine della giornata.