Maltempo, scuole chiuse in alcuni Comuni dell’Ennese

Scuole chiuse domani, lunedì 16 marzo, a Piazza Armerina, Aidone e Valguarnera Caropepe a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale. Le ordinanze sono state firmate dai sindaci Nino Cammarata, Annamaria Raccuglia e Francesca Draià.

Provincia divisa in 2

Il provvedimento arriva dopo il peggioramento delle condizioni meteo e in via precauzionale per la tutela della pubblica incolumità. In alcune zone della provincia di Enna, quelle più vicine alla Sicilia orientale, è infatti prevista allerta arancione, mentre nel restante territorio permane l’allerta gialla.

Scuole aperte a Enna

Nel capoluogo Enna, ricadente nell’area con criticità minore, le scuole resteranno regolarmente aperte.

Ad Aidone la sindaca Annamaria Raccuglia ha disposto “la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, compreso l’asilo nido comunale”, oltre alla “chiusura dei parchi e dei parchi giochi comunali”. Nel provvedimento si invita inoltre la popolazione “a limitare gli spostamenti allo stretto necessario per evitare situazioni di pericolo legate al maltempo e al rischio idrogeologico”.

Frana sulla Sp 83

La decisione segue una giornata già segnata dal maltempo. Nel pomeriggio si è infatti verificata una frana lungo la strada provinciale 83, con disagi alla viabilità.

L’ordinanza resterà in vigore per l’intera giornata di domani.

