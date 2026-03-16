Al Neglia va in scena “Il rogo dei libri”: giovani attori per difendere lettura e libertà di pensiero

Domani, 17 marzo, alle ore 20:00, al Teatro Neglia andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il rogo dei libri”, liberamente ispirato al celebre romanzo Fahrenheit 451 dello scrittore statunitense Ray Bradbury.

La rappresentazione, produzione della Compagnia dell’Arpa, propone una suggestiva distopia teatrale che mette al centro il valore della lettura e della libertà di pensiero. Un racconto potente che immagina un mondo in cui i libri vengono distrutti dal fuoco, cancellando memoria e coscienza critica.

A dare vita a questa visione scenica sarà un coro di giovani interpreti che porterà sul palco l’inquietante realtà immaginata da Bradbury, trasformando il teatro in uno spazio di riflessione civile e culturale.

Giovani protagonisti e il Festival del libro e della lettura

Prima dell’inizio dello spettacolo, Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione culturale Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno, e Pietro Colletta, presidente della Società Dante Alighieri e responsabile del progetto Biblioinsieme, presenteranno alla città e alla stampa la XV edizione del Festival del libro e della lettura.

Protagonisti della rappresentazione sono proprio gli studenti liceali e universitari della Giovane Compagnia del Laboratorio Biblioinsieme, che hanno partecipato al percorso formativo del progetto.

Lo spettacolo, con regia e adattamento di Filippa Ilardo, vedrà sul palco Tommaso Burgo, Anita Cantalupo, Gabriele Cammarata, Lorenzo Di Dio, Carlo Di Ottavio, Andrea Estero, Niccolò Gagliardi, Ginevra Scivoli, Rebecca Savoca, Francesco Rossitto, Davide Ruggero, Fabiana Lentini e Lourdes Vetri. Le scene sono curate da Claudio Castagna e le luci da Roberto Ragusa.

La rappresentazione sarà replicata mercoledì 18 marzo alle ore 10:00, sempre al Teatro Neglia, in una matinée dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’incontro con lo scrittore Marco Pappalardo

Nel frattempo, oggi si è svolto un primo appuntamento del festival con gli alunni della scuola Pascoli di Enna e della Verga di Calascibetta, appartenenti all’Istituto Comprensivo Santa Chiara.

Ospite dell’incontro è stato lo scrittore e giornalista catanese Marco Pappalardo, autore di oltre trenta libri dedicati ai temi educativi, sociali e religiosi. Durante il confronto con i ragazzi sono emersi argomenti centrali come valori, amore e giustizia, che hanno catturato l’attenzione degli studenti e stimolato un dialogo diretto con l’autore.

Un percorso culturale che, tra letteratura e teatro, continua a coinvolgere i più giovani, dimostrando come la lettura possa diventare uno strumento vivo di crescita, confronto e libertà.