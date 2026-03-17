Burraco e socialità a Enna: sipario sul primo torneo della Pro Loco

Si è concluso il primo torneo di Burraco organizzato dalla Pro Loco Enna presso il circolo cittadino, registrando una buona partecipazione e un clima di generale soddisfazione tra organizzatori e giocatori.

L’iniziativa, realizzata anche grazie alla collaborazione del circolo FIBUR Leonforte, conferma come il burraco sia diventato negli ultimi anni non solo un passatempo diffuso, ma anche un’occasione concreta di incontro e socializzazione, capace di coinvolgere fasce diverse della popolazione.

Attività associative e ruolo sul territorio

Al di là dell’evento in sé, il torneo si inserisce in un calendario più ampio di attività promosse dalla Pro Loco, che continua a proporre momenti di aggregazione per i soci e iniziative aperte alla cittadinanza.

Queste attività rappresentano una presenza costante nel tessuto sociale locale, contribuendo a mantenere vivi spazi di partecipazione e convivialità in una città come Enna, dove le occasioni di incontro strutturato non sono sempre frequenti.

Verso la Settimana Santa e la stagione turistica

Parallelamente, l’associazione guarda già ai prossimi appuntamenti, in particolare alla Settimana Santa, periodo di forte richiamo per il turismo religioso. In vista delle festività pasquali, sono state avviate attività di promozione con l’invio del programma a numerose Pro Loco e agenzie di viaggio.

L’obiettivo è intercettare i flussi di visitatori attesi nelle prossime settimane, mentre si lavora anche alla programmazione delle iniziative estive. Una fase, questa, che rappresenta un banco di prova importante per la capacità del territorio di coniugare tradizione, accoglienza e offerta culturale.