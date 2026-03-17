SiciliAntica Enna, è l’archeologa Giuliana Maria Amata la nuova presidente

Passaggio di testimone alla guida dell’associazione culturale SiciliAntica di Enna: dopo due mandati, l’archeologo Sandro Amata lascia la presidenza all’archeologa Giuliana Amata, già vicepresidente. Un avvicendamento che segna una continuità nel percorso intrapreso, con l’ex presidente che continuerà comunque a offrire il proprio contributo all’interno dell’associazione.

Il nuovo direttivo e le figure chiave

Contestualmente è stato rinnovato l’intero direttivo. Accanto alla nuova presidente, il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Michele Iuppa, mentre Maria Lucia Guarneri ricoprirà le funzioni di segretaria e tesoriera. Spazio anche alle nuove generazioni con Filippo Salvaggio nominato responsabile del settore giovani.

Le sfide: patrimonio culturale e criticità aperte

Nel suo primo intervento da presidente, Giuliana Amata ha sottolineato il lavoro svolto negli anni precedenti, spesso lontano dai riflettori ma capace di rafforzare la passione e la partecipazione attorno all’associazione. «Le questioni relative al patrimonio culturale ennese da tutelare sono molte e ancora del tutto in divenire», ha dichiarato, richiamando l’attenzione su alcune criticità rilevanti.

Tra queste, la chiusura del Museo Alessi, tornata recentemente al centro del dibattito pubblico, e la necessità di salvaguardare siti come Villa Gerace.

Progetti e prospettive culturali

Non mancano le prospettive per il futuro. L’associazione guarda infatti a una programmazione ricca di iniziative, tra cui una mostra itinerante regionale dedicata all’archeologo Paolo Orsi, figura centrale nello studio e nella valorizzazione del patrimonio siciliano.

Un percorso che punta a rafforzare il ruolo dell’associazione nel territorio, con l’obiettivo di promuovere conoscenza, tutela e valorizzazione dell’arte e dell’archeologia locale.