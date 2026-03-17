Valguarnera, Speranza alla giunta Draià: “Subito la rottamazione per aiutare i contribuenti”

Il consigliere comunale PD Giuseppe Speranza chiede all’amministrazione comunale di Valguarnera di predisporre, tramite gli uffici, gli atti propedeutici affinché l’Ente Comune possa recepire la norma sulla “rottamazione quinquies” con apposito regolamento, dettata da una recente legge di bilancio. Richiesta sollecitata anche dai professionisti locali.

I benefici per cittadini e Comune

Il recepimento della norma ed il conseguente regolamento comunale, una volta approvati, consentirebbe ai contribuenti di aderire pagando solamente la quota capitale, senza interessi e sanzioni.

Il meccanismo infatti prevede il pagamento delle somme dovute senza sanzioni e interessi, attraverso modalità e tempi stabiliti dal Comune, con l’obiettivo di favorire il recupero di crediti difficilmente esigibili e, al contempo, agevolare i cittadini nel rientro delle proprie posizioni debitorie.

L’Ente Comune trarrebbe i suoi benefici incassando somme di contribuenti che non hanno pagato i tributi locali senza appunto aggravio di sanzioni e interessi.

L’avvertimento politico

“La mancata predisposizione degli atti propedeutici e la mancata convocazione del Consiglio Comunale – ammonisce l’esponente PD – costituirebbe un danno verso i cittadini/contribuenti che potrebbero beneficiare dalla disposizione legislativa”.

Iter fermo e polemiche

A dire il vero già nel gennaio scorso la richiesta era pervenuta dalla sindaca che aveva chiesto al presidente della commissione bilancio Angelo Bruno la convocazione della commissione.

“Commissione già convocata ed atto esitato – fa sapere Bruno – ma non capisco perché si perda ancora tempo. Comunicai anche che sarebbe stato opportuno un confronto con l’Ordine dei commercialisti ed i professionisti del territorio. La sindaca, ci riferì allora, che gli uffici dovevano elaborare il regolamento e subito dopo ci avrebbe convocato. Ma ad oggi, nulla”.