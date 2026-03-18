Centrodestra ennese esplode: pace Lantieri Occhipinti e FI vola su Gargaglione

È caduto il tavolo del Centrodestra ennese che dopo la gamba dei civici dell’area di Rosalinda Campanile stasera ha perso pure quella di Forza Italia.

Il vertice

È quanto emerso nel corso del vertice di oggi nella sede di FdI per discutere se convergere, come candidato sindaco alle amministrative del 24 e 25 maggio Francesco Comito, proposto dal Mpa.

Lantieri sposa Gargaglione

Se Noi Moderati e FdI hanno sposato la scelta dell’assessore regionale Francesco Colianni, Forza Italia con Antonio Cammarata, plenipotenziario della deputata Ars, Luisa Lantieri, ha annunciato di voler puntare su un candidato già in corsa, il presidente del Consiglio, Paolo Gargaglione.

La pace dentro Forza Italia

Non una sorpresa, per via del legame politico tra lui e Lantieri, del resto sono andati insieme poco più di due mesi fa ad un evento di Forza Italia a Palermo e poi era stato il coordinatore regionale forzista, Marcello Caruso ad indicare Gargaglione – vicino all’assessore regionale Edy Tamajo- al tavolo regionale incontrando il veto di FdI. Ma la novità è la pace tra Lantieri ed il gruppo ennese dell’area dell’europarlamentare Marco Falcone, rappresentata dal vice coordinatore provinciale forzista Francesco Occhipinti, che nei mesi scorsi ha accusato la Lantieri di ambiguità soprattutto in occasione delle elezioni del Libero Consorzio.

La foto

In politica, tutto è possibile e così i due protagonisti dello scontro hanno immortalato la pace con tanto di foto e post al miele sulle pagine social. Morale della favola: i falconieri, tra cui l’assessore ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, abbandonano la pista Comito per abbracciare Gargaglione.

Le indiscrezioni su Vasapollo ed i dipietristi

Un vero smacco per gli altri alleati(?) del Centrodestra che non potranno contare al 100 per cento manco sui cosiddetti dipietristi, rimasti molto vaghi su ciò che faranno. Si sarebbe staccato anche Rosario Vasapollo, esponente della Lega, ed i rumors lo danno addirittura sulle tracce di Crisafulli mentre un’autorevole fonte dell’area moderata ritiene che la componente del sindaco uscente strizzi l’occhio a Gargaglione che, dalla frantumazione del Centrodestra ne esce rafforzato.