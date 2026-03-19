Regalbuto, Carabinieri a scuola: incontro sulla legalità al “Citelli”

All’Istituto Tecnico “Salvatore Citelli” di Regalbuto si è svolto un momento di confronto diretto tra studenti e Carabinieri della Compagnia di Nicosia, nell’ambito delle attività dedicate alla promozione della cultura della legalità. L’iniziativa ha coinvolto in particolare gli alunni delle classi più avanzate, chiamati a riflettere su temi fondamentali in una fase cruciale del loro percorso di crescita.

Legalità, regole e senso civico al centro del dialogo

Durante l’incontro, i militari hanno affrontato i principi cardine della convivenza civile, soffermandosi sull’importanza del rispetto delle regole e del senso di responsabilità individuale. Un confronto concreto, pensato per stimolare nei ragazzi una maggiore consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società.

Opportunità e testimonianze dal mondo dell’Arma

Ampio spazio è stato dedicato anche alle prospettive professionali offerte dall’Arma dei Carabinieri. I militari hanno illustrato i percorsi di accesso e le possibilità di carriera, suscitando curiosità e interesse tra gli studenti, alcuni dei quali già orientati verso un futuro nelle Forze dell’ordine.

Partecipazione attiva e dialogo diretto

L’aspetto più significativo dell’iniziativa è stato il clima di dialogo che si è creato: domande, interventi e confronto aperto hanno reso l’incontro dinamico e coinvolgente. A conclusione della giornata, un piccolo gesto simbolico – la consegna di gadget – ha suggellato un’esperienza formativa che rafforza il legame tra scuola e istituzioni, nel segno della legalità e della partecipazione.