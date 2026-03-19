Villa Torre di Federico rinasce: al via nuove piantumazioni e interventi green dopo Harry

Dopo i danni causati dal ciclone “Harry”, che ha colpito duramente anche il patrimonio arboreo cittadino, prende forma a Enna un intervento di riqualificazione ambientale destinato a restituire vita e sicurezza alla Villa Torre di Federico. Sono infatti partiti i lavori per la messa a dimora di nuove essenze, finanziati direttamente dal bilancio comunale

Dalla messa in sicurezza alla rinascita verde

L’area era stata interessata nelle scorse settimane da operazioni urgenti per rimuovere alberi pericolanti o gravemente compromessi. Interventi necessari per garantire l’incolumità pubblica ma che avevano lasciato un vuoto evidente nel cuore di uno dei principali polmoni verdi della città. Si apre una nuova fase, quella della ricostruzione ambientale.

Un piano condiviso con esperti e associazioni

La strategia di riforestazione non nasce in modo improvvisato. È il risultato di un confronto tecnico che ha coinvolto associazioni ambientaliste, ordini professionali e organismi istituzionali locali. Nel corso dell’incontro è stata analizzata la situazione post-emergenza e definita una pianificazione attenta, fondata su criteri scientifici e sostenibili.

Più biodiversità e specie resilienti

Il nuovo impianto arboreo sarà caratterizzato da una maggiore diversificazione delle specie, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e ridurre i rischi legati a malattie o eventi climatici estremi. La scelta è ricaduta su essenze più adatte al contesto urbano e alle condizioni climatiche locali, con particolare attenzione alla resistenza e alla facilità di gestione nel tempo.

Numeri e varietà della nuova piantumazione

Il progetto prevede la messa a dimora di quaranta nuovi alberi tra specie ornamentali e autoctone, affiancati da un significativo intervento di rinverdimento con arbusti e siepi: centinaia di ginestre, ligustri e mirti contribuiranno a ridefinire il paesaggio della Villa. Le piante saranno fornite dall’Azienda Foreste Demaniali.

Un investimento sul futuro della città

A coordinare i lavori è l’ufficio tecnico comunale, mentre l’esecuzione è affidata a una ditta specializzata del settore florovivaistico. L’amministrazione sottolinea come l’intervento rappresenti non solo una risposta all’emergenza, ma un investimento strutturale sulla qualità ambientale urbana. La Villa Torre di Federico, simbolo identitario per gli ennesi, si prepara così a tornare uno spazio vivo, più resiliente e sostenibile.