Truffa ad anziana di Nicosia: recuperati 14 mila euro, fermati due catanesi dalla polizia

Quattordicimila euro tra contanti e gioielli, sottratti con l’inganno a un’anziana di Nicosia. Un colpo che sembrava riuscito, ma che si è infranto nel giro di pochi minuti grazie all’intuizione di un poliziotto fuori servizio e a un intervento tempestivo della Polizia.

Fermati due catanesi

Nel pomeriggio del 18 marzo, due uomini originari della provincia di Catania sono stati fermati in flagranza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persone anziane e resistenza a pubblico ufficiale. A far scattare l’operazione è stato un agente libero dal servizio che, nel centro cittadino, ha notato un uomo allontanarsi con atteggiamento sospetto da un’abitazione per poi salire rapidamente su un’auto dove lo attendeva un complice.

Il poliziotto

Un dettaglio che, per chi conosce bene certi schemi criminali, è bastato a far scattare l’allarme. L’agente ha così iniziato a seguire discretamente il veicolo, restando in costante contatto con il Commissariato di Nicosia. Un pedinamento silenzioso ma decisivo, che ha consentito alle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di intervenire in pochi istanti.

Auto bloccata e bottino recuperatp

L’auto è stata bloccata mentre i due tentavano di allontanarsi. Durante le fasi dell’intervento, i sospettati hanno provato a disfarsi della refurtiva, ma gli agenti sono riusciti a recuperare tutto: denaro contante e monili in oro per un valore complessivo di circa 14 mila euro, appena sottratti a una donna ultraottantenne.

La refurtiva è stata immediatamente restituita alla vittima. Per i due uomini sono scattati l’arresto e il trasferimento alla casa circondariale “L. Bodenza” di Enna. L’autorità giudiziaria ha successivamente disposto gli arresti domiciliari per uno degli indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l’altro.

A completare il quadro, il Questore di Enna ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Nicosia, per prevenire ulteriori episodi simili.