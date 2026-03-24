Il successo del No, i Gd: “La destra non è imbattibile”

“Il risultato del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo parla chiaro: la destra non è affatto imbattibile”. Lo affermano in una nota Carmelo Barbera, segretario dei Giovani Democratici della Federazione di Enna e Matteo Russo, presidente di Direzione dei Giovani Democratici della Federazione di Enna, che commentano l’esito del voto sul referendum sulla giustizia in cui ha prevalso il No.

Il dato in provincia di Enna

I Gd rivendicano il ruolo avuto in questa campagna referendaria che, nella loro tesi, ha portato un grosso risultato. “Il NO vince con il 62,5%, con Enna che si afferma uno tra i capoluoghi di provincia in cui il NO ha raggiunto tra le percentuali più alte d’Italia. Un NO netto, che lascia ben sperare per l’avvenire democratico di questo paese”.

Il ruolo dei giovani

Determinante, nella versione dei Gd, il contributo dei giovani, lavoratori e studenti fuori sede, che, comunque, sono stati fortemente penalizzati.

“Non va dimenticato che anche a questa tornata elettorale, ancora una volta, i milioni di studenti e lavoratori fuorisede non hanno potuto votare, se non come rappresentanti di lista, spesso con grandi difficoltà. Non possiamo più fare a meno di una legge che permetta il voto a studenti e lavoratori che vivono lontani dalla propria residenza. Ora lo sguardo è rivolto alle prossime sfide. Noi continueremo a impegnarci, con serietà e responsabilità, per costruire un’alternativa credibile e radicata nei territori”.