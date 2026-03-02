Amministrative, i Giovani Democratici lanciano un questionario online: “Apriamo ai cittadini”
Enna-Cronaca - 02/03/2026
Il circolo ennese dei Giovani Democratici ha lanciato un questionario online aperto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere proposte e istanze per la costruzione di un programma elettorale partecipato in vista delle amministrative 2026.
Il segretario di Natale
«Troppo spesso la politica comunale è stata chiusa», spiega il segretario comunale Fabio di Natale, «noi vogliamo partire dal cittadino: i risultati del questionario guideranno le proposte dei nostri candidati del Partito Democratico». L’iniziativa segue l’assemblea pubblica dello scorso 28 dicembre e rappresenta un tentativo di rendere più inclusiva la definizione delle priorità per la città.