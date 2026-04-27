Sanità, nell’ospedale di Enna debutta la chirurgia con protesi uditiva ossea

Per la prima volta all’ospedale Umberto I di Enna è stato eseguito un impianto protesico per via ossea destinato al trattamento dell’ipoacusia trasmissiva. L’intervento, effettuato il 24 aprile dall’Unità operativa di Otorinolaringoiatria, introduce nel territorio provinciale una procedura finora disponibile solo in alcuni centri specializzati dell’isola.

I due interventi e i profili clinici

Nella stessa giornata sono stati operati due pazienti con esiti positivi. Il primo caso ha riguardato un uomo già sottoposto in passato a timpanoplastica per colesteatoma, mentre il secondo ha interessato una giovane donna con una forma analoga di sordità trasmissiva. Entrambe le procedure si sono concluse senza complicazioni, segnando l’avvio operativo della tecnica nella struttura ennese.

Integrazione tra ospedale e università

Gli interventi sono stati guidati da Salvatore Maira e Cosimo Galletti, medici dell’unità e ricercatori dell’Università Kore di Enna, con il supporto dell’équipe infermieristica e anestesiologica del presidio. L’attività si inserisce nel percorso di collaborazione tra struttura sanitaria e ateneo, finalizzato allo sviluppo di competenze specialistiche e all’ampliamento dell’offerta clinica.

Disponibilità locale e prospettive

L’introduzione dell’impianto per via ossea consente ai pazienti della provincia di accedere a questo tipo di trattamento senza doversi spostare verso altri centri regionali. Il progetto è stato sostenuto dall’azienda sanitaria con investimenti specifici e supportato anche da operatori tecnici esterni.