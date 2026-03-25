L’orafa ennese Di Franco protagonista a Trinacria Oro 2026 a Taormina

Dal 21 al 23 marzo il centro fieristico del Lumbi di Taormina ha ospitato Trinacria Oro, evento dedicato all’oreficeria e all’artigianato di qualità. Negli spazi coordinati da CNA Sicilia Orafi si è concentrata una parte significativa dell’offerta regionale, tra produzioni tradizionali e interpretazioni contemporanee del gioiello.

Da Enna una voce autorevole del comparto

Tra i protagonisti, un ruolo di primo piano è stato ricoperto da Giuliana Di Franco, imprenditrice ennese e presidente di CNA Sicilia Orafi. Con la sua azienda, GIULIANAdiFRANCO Gioielli, rappresenta una delle realtà più riconoscibili dell’artigianato orafo dell’entroterra, impegnata nella valorizzazione di tecniche tradizionali e nella loro rilettura in chiave contemporanea. La sua presenza in fiera ha avuto quindi un doppio valore: imprenditoriale e istituzionale.

Il confronto con i mercati esteri

La manifestazione ha rafforzato il proprio respiro internazionale grazie alla collaborazione con ICE, che ha portato in Sicilia operatori stranieri interessati al made in Italy. Gli incontri tra aziende e buyer si sono sviluppati tra stand e appuntamenti dedicati, offrendo occasioni concrete di dialogo commerciale.

Il laboratorio come spazio di racconto

Uno dei passaggi più significativi è stato il coinvolgimento diretto dei buyer nei laboratori artigiani, tra cui quello di GIULIANAdiFRANCO Gioielli e di Bellia Preziosi.

«La gioielleria artigianale siciliana ha bisogno di essere raccontata e vissuta dal vivo – ha sottolineato Di Franco – perché solo entrando nei laboratori si coglie davvero la qualità del lavoro». Un approccio che unisce promozione e identità: «Aprire le porte delle botteghe significa mostrare il valore reale delle nostre creazioni e costruire relazioni solide». Un’indicazione chiara anche per il futuro del comparto, sempre più chiamato a coniugare radici locali e apertura internazionale