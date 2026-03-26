Educazione digitale, lezione del Corecom Sicilia nelle scuole di Enna
Enna-Cronaca - 26/03/2026
A Enna una giornata dedicata all’educazione digitale e all’uso consapevole dei media. È in programma il 27 marzo il Media Education Day promosso dal Corecom Sicilia, con due appuntamenti rivolti agli studenti delle scuole cittadine.
La giornata
Si parte alle 9.15 all’Istituto Comprensivo De Amicis, dove circa 90 alunni delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado parteciperanno a un incontro dedicato alla media education. Nel corso della mattinata è prevista anche la consegna degli “Abbecedari della Media Education”, strumenti pensati per aiutare i più giovani a orientarsi tra informazione, social network e contenuti digitali.
Appuntamento alla Lincoln
A seguire, alle 10.40, l’iniziativa si sposterà all’Istituto Superiore Lincoln, dove si concluderà il progetto “Patentino Digitale”, che ha coinvolto 101 studenti. Un percorso formativo finalizzato a promuovere un utilizzo responsabile della rete, con particolare attenzione ai rischi legati al web e alle opportunità offerte dalle tecnologie.
L’appuntamento rientra nelle attività portate avanti dal Corecom sul territorio per diffondere la cultura digitale e rafforzare le competenze dei più giovani, in un contesto in cui l’educazione ai media rappresenta sempre più una priorità educativa e sociale.