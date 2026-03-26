Festival del Libro e della Lettura, sipario sull’edizione 2026

Numeri importanti per la XV edizione del Festival del Libro e della Lettura di Enna, che si avvia alla conclusione dopo aver coinvolto circa 2500 alunni e un migliaio di adulti. Un’edizione diffusa, capace di mettere in rete undici scuole tra le province di Enna e Caltanissetta, oltre a diversi nidi d’infanzia, confermando la vocazione educativa e partecipativa della manifestazione.

Gli autori protagonisti degli incontri finali

Il programma si chiuderà domani con una serie di appuntamenti dedicati agli studenti, che avranno l’occasione di confrontarsi direttamente con autori e illustratori. Tra i nomi attesi figurano Massimo Baraldi e Alida Pintus, Chicca Cosentino, Daniela Guglielmaci, Chiara Lorenzoni, Alessia Roselli e Linda Traversi, impegnati in incontri tra Enna e Villarosa. Parallelamente, all’Urban Center restano visitabili le mostre di Ale Puro, Alessandro Montagnana e della stessa Roselli.

Tra libri, natura e condivisione

Il festival continua a distinguersi per un format che va oltre la presentazione libraria, intrecciando linguaggi e esperienze. Letture, passeggiate, laboratori e momenti informali hanno costruito un percorso articolato, in cui la dimensione culturale si mescola a quella relazionale. Emblematico il laboratorio “Pane e Parole”, ospitato presso l’azienda Convegno di Marte, dove gli autori hanno partecipato a un impasto collettivo con farine di grani antichi, condividendo poi il pane cotto nel forno a legna

Uno sguardo che continua oltre il festival

La chiusura ufficiale non segna la fine del percorso. Il 4 maggio è già in programma un appuntamento “extra”, con gli studenti che dialogheranno in videoconferenza con Giulia Ceccutti sul suo libro dedicato all’esperienza di convivenza di Neve Shalom Wahat al-Salam.

Un filo rosso che si lega al tema di quest’anno, “Sentieri”, come sottolinea Fenisia Mirabella: un percorso fatto di parole, immagini e incontri pensati per lasciare tracce durature, più che eventi isolati.