Democrazia partecipata, Campanile: “Bene decisione del Tar, ora abbassare i toni”

“Accolgo con soddisfazione la decisione del TAR che, con sentenza breve, ha confermato la piena correttezza dell’operato dell’Amministrazione e degli uffici in merito al bilancio partecipato, sulla quale non ho mai nutrito alcun dubbio”. Lo afferma l’assessore al Bilancio, Rosalinda Campanile, commentando la notizia della decisione del Tar di respingere il ricorso dell’associazione Petra che chiedeva l’annullamento dell’assegnazione del bando sulla Democrazia partecipata a Bottega culturale risultata vincitrice con il progetto Luminaria.

Lo staff del Comune

L’assessore ringrazia l’Ufficio legale del Comune “nella persona dell’avvocato Viviana Fonte, per la difesa vittoriosa” e manifesta “stima alla commissione composta dal Segretario, dall’avvocato Voria, dall’ingegner Di Liberto, dal dottoressa Lipari e dalla dottoressa Fazzi, che hanno esaminato i progetti con competenza e rigore”. Parole dolci anche per il segretario, “Lucio Catania, all’ingegner Eugenio Di Liberto e alla dottoressa Gisella Fazzi, che hanno curato la fase dello spoglio, oggi pienamente legittimata dalla pronuncia”

La contrapposizione

L’esponente dell’amministrazione ha espresso il suo rammarico per la forte contrapposizione creatasi attorno al bando, quando sarebbe stato opportuno – rileva Campanile – valorizzare “la straordinaria partecipazione dei cittadini, espressione di una comunità viva, attenta e profondamente coinvolta”.

Contestualmente, l’assessore si augura che la decisione del Tar – che è un giudizio di primo grado – chiuda “definitivamente una stagione di contrapposizioni e favorisca il ritorno a un confronto sereno, rispettoso e costruttivo, anche all’interno del mondo associativo e giovanile”.

“Abbassare i toni”

“È responsabilità di tutti abbassare i toni del conflitto e ricostruire un clima di reciproca fiducia, condizione essenziale per il buon andamento della vita pubblica e per la crescita della nostra comunità” conclude Campanile che rivolge le congratulazioni ai vincitori del bando.