Allarme incendi, fiamme minacciano case a Nissoria

Prosegue l’emergenza incendi nell’Ennese, dove un vasto rogo si è originato nella periferia di Nissoria, in contrada Giardinelli. Il fronte delle fiamme sta minacciando diverse abitazioni.

I soccorritori

Sul posto sono impegnate quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos), che ha già richiesto l’intervento dei mezzi aerei per contenere l’avanzata dell’incendio.Altre due squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro su un secondo vasto incendio ancora attivo nell’area di Grottacalda. In contrada Baronessa, infine, sono presenti alcuni focolai, dove stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco e diverse squadre antincendio boschivo del Corpo forestale.