La sentenza del Tar, Bottega Culturale esulta: “La conferma della correttezza del nostro progetto”
Enna-Cronaca - 28/03/2026
All’indomani della decisione del TAR di Catania sul Bilancio Partecipato 2025 del Comune di Enna, arrivano le prime prese di posizione. Tra queste, quella di Bottega Culturale, che accoglie con soddisfazione il rigetto del ricorso presentato da Arci Petra APS, parlando di un passaggio che conferma la correttezza dell’intero percorso.
“Percorso regolare, voto rispettato”
L’associazione sottolinea come la pronuncia dei giudici amministrativi chiuda una fase segnata da polemiche, ribadendo la legittimità delle procedure e il rispetto della volontà popolare. Al centro resta il progetto “Luminaria”, risultato vincitore del percorso partecipativo e oggi definitivamente confermato anche sul piano amministrativo.
Dalla contesa alla realizzazione
Con la vicenda giudiziaria ormai alle spalle, il confronto si sposta sul piano concreto. L’invito è a superare le contrapposizioni e a concentrarsi sull’attuazione del progetto, trasformando il consenso espresso dai cittadini in un intervento tangibile per la città.
“Luminaria”, da simbolo di una disputa amministrativa, è ora chiamato a diventare banco di prova per la capacità di tradurre la partecipazione in risultati visibili.