Piantati nuovi alberi nella Villa Torre Federico, Vasco: “Miglioreremo la qualità ambientale”

Nuove piantumazioni in corso alla Villa Torre Federico nell’ambito degli interventi di ripristino del verde urbano avviati dal Comune dopo i danni causati dal ciclone Harry.

L’assessore Vasco

A darne comunicazione è l’assessore al Verde pubblico, Giancarlo Vasco, che evidenzia come l’intervento sia frutto di una pianificazione condivisa con enti e associazioni, tra cui WWF, Legambiente Sicilia, Ordine degli agronomi e forestali, Comitato Parco Urbano e Servizio Verde comunale.

«Queste piantumazioni vogliono mettere riparo agli errori del passato e ai danni provocati dall’evento climatico, attraverso scelte pianificate e condivise», afferma Vasco. Secondo quanto reso noto, l’intervento non si limita alla sostituzione delle essenze danneggiate, ma mira anche a migliorare la qualità ambientale dell’area, con benefici su aria, ombreggiatura e biodiversità.

Gli alberi già piantati

Al momento sono quaranta gli alberi già messi a dimora. Il piano complessivo prevede inoltre la piantumazione di 350 ginestre, 1.000 ligustri e 600 mirti.

«La messa a dimora sarà seguita da una fase di attenta cura per garantire il corretto sviluppo delle piante», aggiunge l’assessore, annunciando anche interventi di ripristino dei muretti danneggiati. Il Comune di prevede inoltre il coinvolgimento della cittadinanza attraverso una rete di volontari coordinata dal Servizio Verde, soprattutto durante il periodo estivo. Completati infine gli interventi di pulizia nelle aree verdi cittadine, tra cui il e la , in vista della Settimana Santa.