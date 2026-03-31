Crisi politica a Piazza Armerina, Arena (Pd): “Sindaco senza maggioranza in Consiglio”

Andrea Arena, consigliere comunale del Pd di Piazza Armerina non usa mezzi termini per definire la situazione a Piazza Armerina: “Non è più tempo di minimizzare”, afferma, parlando di un vero e proprio “terremoto istituzionale” che scuote l’amministrazione guidata dal sindaco Nino Cammarata.

I problemi economici

Secondo Arena, la crisi si è consumata in poche ore: il rendiconto 2024 è stato bocciato dai Revisori dei Conti per gravi irregolarità contabili, il Responsabile del Servizio Finanziario ha rassegnato dimissioni irrevocabili e anche l’Assessore al Bilancio ha lasciato l’incarico. Tutto questo ha lasciato il sindaco “senza più maggioranza in Consiglio comunale”.

La gestione provvisoria

Il consigliere Pd sottolinea che il problema non riguarda solo la politica interna: “Il problema è per noi cittadini”, spiega, ricordando che dalla mezzanotte il Comune entrerà in gestione provvisoria. In questa fase, aggiunge, sarà possibile garantire solo la sopravvivenza dell’ente, con pagamento di stipendi, bollette e servizi essenziali, mentre “si riducono i servizi a domanda individuale, si bloccano investimenti e nuovi progetti”.

Arena avverte che la città rischia di “tornare indietro al 2020, senza prospettiva” e chiede trasparenza e responsabilità: “Siamo davanti a criticità finanziarie gravissime che richiedono verità, risposte immediate e una classe dirigente all’altezza”.