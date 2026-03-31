Enna, locale multato per soft clubbing con balli dalla sera alla mattina

Musica e balli in piena mattina, ma senza autorizzazione: a Enna la polizia mette fine a un evento di “soft clubbing” organizzato in un bar del centro.

I controlli

Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore per la sicurezza nei locali pubblici, hanno scoperto che il titolare promuoveva da settimane sui social eventi con dj set e momenti danzanti, senza la licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS, obbligatoria per qualsiasi spettacolo aperto al pubblico.

Locale come discoteca

Domenica mattina, durante uno di questi appuntamenti, il personale della Questura ha rilevato allestimenti con impianto musicale e DJ sia dentro che fuori il locale, trasformando di fatto il bar in una pista da ballo improvvisata. Nessuna verifica di sicurezza era stata effettuata.

Titolare multato

Per questo motivo il titolare è stato multato con sanzione tra 258 e 1.549 euro e ha ricevuto un ordine del Questore di cessare immediatamente qualsiasi intrattenimento musicale o danzante fino al rilascio delle autorizzazioni.Il “soft clubbing” è una formula di intrattenimento diffusa tra i giovani: eventi con dj set e momenti danzanti organizzati di giorno, solitamente domenica mattina o pomeriggio, in alternativa alle tradizionali notti in discoteca. Pur essendo di per sé legittimo, richiede le stesse autorizzazioni dei pubblici spettacoli e il rispetto delle norme di sicurezza.