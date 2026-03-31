La morte dell’operaio, commozione a Enna per la scomparsa del 61enne

Ha una storia la vittima della tragedia sul lavoro avvenuta ieri a Enna. L’uomo, 61 anni, operaio di lunga esperienza, conosciuto nel suo ambiente per una vita trascorsa nei cantieri. Proprio durante un intervento in un impianto sportivo di Enna Bassa si è consumato l’incidente che gli è costato la vita.

Cosa è accaduto

L’operaio stava operando su un cestello elevatore quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Un impatto violento, che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi, attivati immediatamente dai presenti, si sono rivelati inutili: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Umberto I.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando un’ondata di cordoglio che ha superato i confini delle relazioni personali. Colleghi, conoscenti e semplici cittadini hanno espresso vicinanza alla famiglia, colpiti da una vicenda che tocca uno dei nervi più scoperti del mondo del lavoro.

L’inchiesta della Procura

Intanto, sul piano delle indagini, la Procura di Enna ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e analizzando le condizioni in cui si stava svolgendo l’intervento. Nelle prossime ore, non appena sarà definito il quadro, si saprà se procedere con l’autopsia o meno sul corpo della vittima, a quel punto saranno decisi i funerali.

Il punto centrale resta quello della sicurezza: verificare se al momento della caduta fossero rispettate tutte le misure previste per operazioni in quota. Un passaggio decisivo per accertare eventuali responsabilità, ma anche per comprendere se si sia trattato di una tragica fatalità o dell’ennesimo incidente maturato in un contesto di rischio.

La morte del 61enne riporta così al centro dell’attenzione il tema, mai risolto, della sicurezza nei luoghi di lavoro, riacceso ancora una volta da una tragedia che segue un copione purtroppo noto.