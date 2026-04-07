Elezioni, il Fronte Crisafulli gioca con 5 punte: dentro anche Trovato, il M5S con una lista civica

Il fronte pro Mirello, candidato a sindaco di Enna, pensa ad un solo obiettivo: vincere al primo turno, superando la soglia del 40 per cento ed evitare un ballottaggio – con Giovanni Contino o Paolo Gargaglione – il cui esito sarebbe tutt’altro che scontato. E così, i cervelli al lavoro per il successo del Barone rosso, che tra i tanti successi elettorali quello del sindaco non lo può vantare come se vi fosse una sorte di maledizione, stanno provando a costruire l’Invincibile Armata.

Le 5 punte

In che modo? Presentandosi agli elettori con ben 5 liste con il Pd, naturalmente, che farà la voce grossa: il dubbio è – ma questo lo si dirà ufficialmente giovedì pomeriggio quando Crisafulli annuncerà la sua discesa in campo – se i Dem sceglieranno di presentarsi con la propria lista, quella ufficiale per intenderci, o se, invece, per scelta strategica, rimedieranno con un simbolo diverso dall’originale, salvo poi avere nel proprio carro altre due civiche.

Nel campo crisafulliano c’è anche Trovato

In una di queste ultime due potrebbe essere candidato l’ex assessore dipietrista, Nino De Luca, “ritornato a casa” dopo l’esperienza amministrativa e bersagliato di accuse di trasformismo da Enna Futura di Paolo Gargaglione mentre nell’altra potrebbe esserci Giuseppe Trovato, che ha accettato il pressing degli amici con cui condivide da anni il suo percorso politico, per partecipare alla gara elettorale nell’area progressista e crisafulliana e tornare a sedere nei banchi del Consiglio comunale. L’idea è di evitare che i due scontratisi politicamente fino a qualche settimana fa debbano stare insieme, come se nulla fosse mai accaduto.

Le liste di ispirazioni moderata e pentastellata

Nelle altre 2 liste civiche attorno a Mirello ci sarebbero due anime: quella riconducile al M5S, l’altra di ispirazione moderata e cattolica. In quest’ultima dovrebbero confluire altri pezzi di ex dipietristi, come l’ex assessore Vasapollo, o i referenti di Ugo Grimaldi, ex assessore regionale d Forza Italia, folgorato sulla via di Mirello. Da definire la posizione dell’assessore Biagio Scillia che potrebbe decidere di far candidare suoi fedelissimi.

Il fronte crisafulliano, sebbene di ispirazione di Centrosinistra, non può etichettarsi come Campo Largo, mancando all’appello AvS e Sinistra Italiana. Controcorrente di La Vardera ha detto di no mentre il M5S avrebbe mantenuto un profilo diverso, accettando, attraverso i suoi esponenti locali, di correre per le amministrative al fianco di Mirello ma con una lista non ufficiale.