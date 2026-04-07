Truffa del finto carabiniere a Barrafranca: presi e denunciati due giovani catanesi

Tentata truffa aggravata ai danni di anziani con il metodo del “falso carabiniere”: due giovani catanesi, poco più che ventenni, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Piazza Armerina al termine di un’attività investigativa condotta dai militari della stazione di Barrafranca.

La telefonata di un’anziana

Determinante la segnalazione di una pensionata di Barrafranca che ha contattato il 112 dopo aver ricevuto una telefonata da un uomo qualificatosi come maresciallo dell’Arma. Il falso militare le aveva riferito che un’autovettura a lei intestata era stata coinvolta in una rapina, prospettando la necessità di sostenere spese legali immediate mediante la consegna di denaro o preziosi a un incaricato.

Pochi minuti dopo la chiamata, un giovane si è presentato presso l’abitazione della donna, suonando ripetutamente al citofono. L’anziana, insospettita, ha evitato di aprire, richiedendo l’intervento dei carabinieri.

Coinvolti in altre truffe

Le pattuglie intervenute hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando in breve tempo i due sospettati nel centro abitato. Gli accertamenti successivi hanno consentito di collegare i giovani ad analoghi tentativi di raggiro messi in atto nella stessa giornata ai danni di altri anziani del luogo, con identico modus operandi.

I due sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Enna, che ha convalidato il sequestro del materiale ritenuto utile alle indagini. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare eventuali responsabilità in episodi analoghi.