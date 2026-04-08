Il caso del Palio dei Normanni tra esclusioni da eventi, azioni legali e scontri tra Pd e sindaco

Diventa un caso politico l’esclusione del Palio dei Normanni da alcune iniziative deciso dal Gruppo di Coordinamento del progetto sulle Giostre e Quintane Nazionali. Una notizia diffusa nelle settimane scorse attraverso un comunicato diffuso da Roberto Parnetti coordinatore del progetto nazionale Giostre, Quintane e Palii d’Italia. “Credo sia arrivato il momento che qualcuno riferisca in Consiglio Comunale come sono realmente andati i fatti” attacca il consigliere del Pd di Piazza Armerina, Andrea Arena.

Gli eventi

Tra questi eventi, stando alla nota di Parnetti, ci sono il “Premio Nazionale – Miglior Cavaliere d’Italia” unico premio in ambito nazionale riservato a cavalieri e amazzoni partecipanti a Giostre e Quintane , la “Mostra itinerante sulle Rievocazioni Storiche Cavalleresche Italiane” e l“Almanacco Giostresco/Quintanaro/Paliesco”.

Perché il Palio sarebbe stato escluso?

“La decisione – si legge nel comunicato – è stata assunta anche per non aver avuto riscontri alle due lettere (del 20.10.2025 dove si paventava già l’indicazione del dover rimuovere, dal 1.1.2026, il Palio dei Normanni visto il continuo disattendere gli impegni assunti, e la successiva del 5.3.2026) e della conseguente impossibilità di avere un adeguato coordinamento con gli organizzatori della manifestazione, nonostante la disponibilità offerta, anche attraverso i canali di comunicazione social e media, oltre alle iniziative sopra citate, messe a titolo prettamente gratuito da 19 anni”.

L’amministrazione Cammarata avvia azione legale

Da parte sua l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Nino Cammarata, ha reagito in modo veemente con una delibera di giunta che autorizza un’azione legale risarcitoria in sede civile affidata all’avvocato Manfredi Gammatard del foro di Catania.

Secondo la tesi del Governo della città dei mosaici, Parnetti non avrebbe alcuna autorità per estromettere il Palio dei Normanni dai circuiti nazionali, inoltre, quella posizione colpirebbe in modo denigratorio il cuore delle tradizioni cittadine.

Arena: “Sindaco riferisca in aula”

Ma il consigliere di opposizione del Pd chiede che il sindaco riferisca in Consiglio comunale allo scopo di accertare “come sono realmente andati i fatti”

“Il Sindaco avrebbe potuto chiarire – dice Arena – già da settimane, anche a mezzo stampa, e invece continua a restare in silenzio sui fatti. Chiederemo che venga detto con chiarezza alla città perché il Palio dei Normanni è stato escluso dal prestigioso premio “Miglior Cavaliere d’Italia 2026”.