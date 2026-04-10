Festa al Teatro Neglia per i 175 anni della polizia: tracciato il bilancio di un anno di attività

La Polizia ha celebrato oggi a Enna il suo 174° anniversario della fondazione, con una cerimonia solenne nel Teatro Comunale “F. P. Neglia” alla presenza delle massime autorità civili e militari. La manifestazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona in onore ai caduti presso il complesso “G. B. Giuliano” da parte del Questore e del Prefetto .

Il bilancio

Nel corso dell’evento, il Questore di Enna, Cono Incognito, ha illustrato i risultati di un anno di impegno operativo, caratterizzato da numerose operazioni contro rapine, estorsioni, associazioni mafiose e traffico di stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela delle fasce deboli, con il contrasto alle truffe ai danni degli anziani. Sul fronte dell’ordine pubblico, la Polizia ha garantito il regolare svolgimento di manifestazioni religiose, politiche e sportive.

I dati delle attività della polizia

I numeri del controllo del territorio delineano un’attività capillare: 21.234 persone identificate, 8.366 veicoli controllati e 300 persone denunciate. Significativo l’intervento della Divisione Anticrimine, che ha emesso 41 ammonimenti (di cui 32 per violenza domestica e 9 per stalking) e adottato 11 DASPO, inclusi 8 provvedimenti di tipo “Willy”. Sono stati inoltre emessi 28 avvisi orali e 23 fogli di via obbligatori

Sul piano amministrativo, si registra un forte impegno nel rilascio dei documenti: ben 2.605 i passaporti emessi nell’anno. La Polizia Stradale ha invece identificato oltre 10.000 persone, rilevando più di 200 incidenti e ritirando 165 patenti.

Sul fronte della sicurezza cibernetica, sono stati trattati 73 procedimenti per truffe e frodi informatiche, con 23 denunce. L’attività di prevenzione online ha visto il monitoraggio di oltre 257 spazi virtuali per contrastare l’estremismo, oltre a perquisizioni mirate contro la pedopornografia. La cerimonia si è conclusa con la presentazione del nuovo reparto a cavallo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.