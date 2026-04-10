I pittori autistici a Partinico quando l’arte incontra l’inclusione sociale e lavorativa

Dopo Palermo, Castelbuono e Terrasini sarà Partinico ad ospitare i giovani pittori autistici di “Mostra…Mente”, iniziativa artistica inclusiva promossa dal Comitato L’Autismo Parla e inserita in “Abilità in Mostra”, progetto promosso e coordinato dall’associazione palermitana Vivi Sano e finanziato dalla Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a valere su fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità. Un progetto annuale che farà tappa a maggio anche a Isnello, comune madonita dove i talenti autistici collaboreranno con l’artista Andrea Buglisi alla realizzazione di un murale per celebrare la scoperta scientifica dell’asteroide 2025 QK3 fatta da un astrofisico del Centro Astronomico GAL Hassin.

Appuntamento venerdì 10 aprile alle ore 12.00 a Partinico a Palazzo dei Carmelitani per l’inaugurazione della mostra visitabile durante il fine settimana. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Partinico. Saranno presenti al vernissage il Sindaco Pietro Rao e il Vicesindaco e Assessore Dorotea Speciale. Presenti anche Daniele Giliberti, Presidente di Vivi Sano, Daniela Pizzuto Presidente del Comitato L’Autismo Parla e Francesca Avanzato Dirigente dell’AIAS ETS Partinico.

I giovani pittori autistici saranno presenti alla mostra e realizzeranno sul posto alcuni quadri utilizzando le tecniche che danno loro l’opportunità di mettere in mostra i propri talenti artistici. L’arte diventa così un importante mezzo di inclusione sociale e lavorativa che da modo a un gruppo di giovani autistici di condividere le passioni con il pubblico che visiterà una mostra che sta riscuotendo grande successo.

“Abilità in Mostra” è una iniziativa che sta consentendo di realizzare attività artistiche e sportive partecipate da 150 persone con disturbo dello spettro autistico residenti in Sicilia.

“Mostra…Mente” sarà visitabile gratuitamente venerdì 10 aprile dalle ore 12.00 alle ore 19.00, sabato 11 e Domenica 12 aprile dalle ore 10.30 alle ore 19.00.





Luogo: Palazzo dei Carmelitani, corso dei Mille, 252, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 12:00

Artista: Pittori autistici

Prezzo: 0.00