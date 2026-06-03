Lavori sulla A19, chiusura tra Gerbini e Catenanuova

Nuova chiusura programmata sull’autostrada A19 Palermo-Catania per consentire l’avanzamento dei lavori legati al progetto “Smart Road” di Anas.

La chiusura

Giovedì 4 giugno, la carreggiata in direzione Palermo resterà chiusa al traffico dalle 9 alle 19 nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova.

Lo stop alla circolazione è stato disposto con un’ordinanza e interesserà il segmento tra il chilometro 172,600 e il chilometro 156,800 dell’arteria autostradale.



L’intervento è necessario per l’installazione di un pannello a messaggio variabile, previsto nell’ambito del programma di ammodernamento tecnologico della A19. Le opere fanno parte del sistema “Smart Road”, progettato per migliorare la sicurezza stradale e l’informazione agli automobilisti.

I percorsi

Per limitare i disagi, Anas ha predisposto un percorso alternativo. I veicoli diretti verso Palermo dovranno uscire allo svincolo di Gerbini Sferro, proseguire lungo la strada statale 192 in direzione Catenanuova e rientrare successivamente in autostrada attraverso lo svincolo di Catenanuova.



La segnaletica temporanea e la gestione della viabilità saranno curate dall’impresa incaricata dei lavori, con il coordinamento dei tecnici Anas e della Polizia Stradale.

La riapertura del tratto è prevista al termine delle operazioni tecniche.

