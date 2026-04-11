Una studentessa di Agira tra i 28 Alfieri nominati da Mattarella

Agira può davvero andare fiera di una sua giovane concittadina. Si chiama Claudia Savarino, compirà 19 anni a maggio e quando ha ricevuto la notizia è rimasta quasi senza parole: è tra i 28 Alfieri nominati dal Presidente della Repubblica.«Ancora faccio fatica a crederci mi sento frastornata», racconta al telefono con la voce ancora carica di emozione.

Il liceo Fedele

Claudia frequenta l’ultimo anno del liceo delle Scienze Umane “Fortunato Fedele” e, proprio quest’anno, affronterà l’esame di maturità.Ultima di quattro figli, cresciuta in una famiglia semplice con mamma casalinga e papà idraulico, ha trovato nella poesia il suo modo di esprimersi. «Da qualche anno ho scoperto questo mondo nuovo per comunicare e raccontare ciò che mi circonda», spiega. «Non ho ancora una poetica ben definita, ma studio i grandi autori del passato e mi accorgo di quanto siano ancora attuali».

Le sue poesie

Nei suoi versi racconta la natura, la quotidianità e le emozioni, con uno sguardo attento anche alle contraddizioni della società. «Vorrei che la mia poesia fosse un invito a riflettere e, nel mio piccolo, contribuire a migliorare il mondo», aggiunge.La sua candidatura è stata proposta proprio dalla scuola che frequenta, che ha creduto nel suo talento. «Avevo fatto anch’io una segnalazione, ma non mi aspettavo tutta questa attenzione da parte del Presidente Mattarella”, confessa.

Il sogno di diventare una scrittrice

Intanto, tra lo studio per la maturità e i sogni per il futuro, Claudia guarda avanti: il suo desiderio è diventare scrittrice. E questo importante riconoscimento sembra essere solo il primo passo di un percorso promettente.