Elezioni a Enna, il Centrodestra trova l’unità: De Rose candidato a sindaco

Il Centrodestra ennese ha trovato l’unità: sarà Ezio De Rose il candidato a sindaco in rappresentanza di un fronte molto vasto che sfiderà Mirello Crisafulli, punta di diamante del Pd.

La mossa: Forza Italia lascia Gargaglione

La svolta è arrivata nelle ore scorse ed un ruolo importante, in questa partita, l’ha avuto Forza Italia, che, di fronte alla possibilità di trovare una vasta intesa attorno ad un unico candidato ha “sacrificato” Paolo Gargaglione, che era pronto alla sfida per diventare il nuovo sindaco. Il presidente del Consiglio sarebbe ormai pronto a compiere un passo indietro anche perché una corsa in solitario davanti a due colossi sarebbe come scalare cima Coppi in condizioni proibitive.

Contino sul carro del Centrodestra ed il ruolo dei partiti

Stesso discorso per Giovanni Contino, sostenuto dall’area civica legata a Rosalinda Campanile e così anche questa componente sarebbe salita sul grosso carro del Centrodestra guidato da Ezio De Rose. Gli altri partiti, come Mpa, Noi Moderati e Fratelli d’Italia, hanno lavorato a questa soluzione, che ha avuto il placet dai vertici regionali, tra cui il commissario meloniano, Luca Sbardella.

De Rose, il medico sostenuto dal Mpa

De Rose, medico ed ex presidente del Consiglio comunale, ha il “timbro” del Mpa, che, già, nei mesi scorsi, lo aveva messo sulla rampa di lancio ai tempi dell’asse con l’area riformista ennese, rappresentata da Francesco Alloro, l’ex sindaco Paolo Garofalo e Noi Moderati.

Senza ballottaggio

In questa situazione, con due candidati forti, De Rose e Crisafulli, non ci sarà alcun ballottaggio: vincerà chi arriverà per primo. Formalmente, in campo c’è anche Filippo Fiammetta, figura civica in campo da mesi con il suo coordinamento civico per Enna ma alla luce dei nuovi sviluppi, potrebbe anche decidere o di ritirarsi o di convergere su uno dei due fronti..