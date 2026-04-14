“Cane chiuso sul balcone a Calascibetta”, denuncia dell’animalista Rizzi ai carabinieri

A Calascibetta torna al centro dell’attenzione il tema della tutela degli animali domestici, dopo la denuncia per presunti maltrattamenti presentata dall’attivista Enrico Rizzi.

La vicenda

Il leader animalista si è recato nel comune ennese in seguito a una segnalazione riguardante le condizioni di un cane di razza husky, che – secondo quanto documentato – vivrebbe stabilmente su un piccolo balcone al primo piano di una palazzina del paese. L’animale, sempre stando alla ricostruzione fornita da Rizzi, sarebbe costretto in uno spazio ristretto, con una cuccia di dimensioni ridotte e senza possibilità di accedere all’interno dell’abitazione, chiusa da una serranda completamente abbassata.

La segnalazione ai carabinieri

Arrivato sul posto, l’attivista ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della zona, che hanno effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e raccogliere gli elementi utili agli accertamenti. La vicenda è ora all’attenzione delle autorità competenti, che dovranno stabilire se sussistano violazioni delle norme sul benessere animale.

La denuncia

Al termine dell’intervento, Rizzi ha annunciato – attraverso un video diffuso sui social – la presentazione di una denuncia formale nei confronti dei proprietari del cane. Non sono mancate anche le polemiche: l’attivista ha infatti criticato una residente della zona, ritenuta a conoscenza della situazione, per non aver segnalato prima il caso alle forze dell’ordine.