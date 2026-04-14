Valguarnera, il baby sindaco è Sebastian Merlisenna, ecco tutti i consiglieri eletti

In una bella cornice di pubblico si è svolta a Palazzo di città di Valguarnera la cerimonia per la proclamazione del baby sindaco e del baby consiglio comunale che ha coinvolto come nelle edizioni precedenti, alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo Mazzini. Pesenti la sindaca Draià, vari esponenti della Giunta e del consiglio comunale nonché molti bambini, insegnanti, genitori e nonni.

La fascia a Sebastian

La fascia tricolore di sindaco dei ragazzi è stata ufficialmente consegnata per quest’anno a Sebastian Merlisenna con 159 voti, frequentante la 1^ media. Mentre i consiglieri eletti in ordine di voti sono stati: Eva Di Vita, Ada Riccobene, Paolo Arena, Filippo Draià, Alessandro Amuso, Francesco Amico, Maria Grazia Colaianni, Filippo Speranza, Jamila D’Avola, Gianluigi Casarano, Ayman Saadi, Salvatore Scribano.

Relatrice del progetto, curato meticolosamente a scuola, è stata l’insegnante Filippa D’Angelo. Emozionatissimi i bambini e i loro familiari.

La sindaca Draià

La sindaca Francesca Draià nell’esprimere compiacimento ha dichiarato: “questo rappresenta senza alcun ombra di dubbio un momento significativo di educazione civica e partecipazione attiva dei più giovani alla vita della comunità. L’iniziativa promossa dalla scuola vuole essere un’importante occasione per promuovere i valori della democrazia, della responsabilità e dell’impegno sociale tra le nuove generazioni. Emozionante vedere l’aula consiliare piena di bambini, segno concreto di interesse, entusiasmo e speranza per il futuro della nostra comunità. Vedere tanti bambini partecipare con entusiasmo alla vita istituzionale è motivo di grande orgoglio. In loro riconosciamo il futuro della nostra comunità, un futuro fondato su partecipazione, rispetto e senso civico. Il Baby Sindaco rappresenta un simbolo importante di crescita e responsabilità per tutti.”

L’auspicio di tutti, per una società migliore, è che i ragazzi di oggi che saranno i protagonisti di domani, sapranno affrontare le sfide scolastiche di vita quotidiana e sociali con impegno, dedizione e determinazione per costruire un futuro sempre più roseo per la città.