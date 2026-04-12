Elezioni a Valguarnera, Carmen Cutrona candidata a sindaco: Draià le passa il testimone

Adesso è ufficiale: sarà Carmen Cutrona a guidare la coalizione della sindaca uscente, Francesca Draià, nella corsa verso il palazzo di città.

Le indiscrezioni anticipate dalla nostra redazione nel pomeriggio di ieri hanno trovato conferma, mettendo fine al valzer di nomi che, nelle ultime settimane, si erano susseguiti con insistenza per poi dissolversi nel complesso scenario delle trattative politiche.

Il profilo e l’esperienza politica

Cutrona, 45 anni, laureata in legge e collaboratrice presso uno studio notarile, non è certo un volto nuovo per la politica locale.

La sua esperienza amministrativa vanta: Un mandato come consigliera comunale tra il 2010 e il 2015; Il ruolo di assessora al Bilancio ricoperto per un anno e mezzo nel 2022 proprio all’interno della giunta Draià.

L’esperienza però finì con una revoca che la Cutrona non prese bene; a quanto pare adesso il malumore è svanito e le posizioni delle due si sono riavvicinate.

La posizione della sindaca uscente

La sindaca uscente ha presentato la candidatura – attraverso una nota – con evidente orgoglio, sottolineando il valore simbolico di un testimone che passa da donna a donna.

“La coalizione comunica che, per motivazioni già note, non sarò io la candidata alla carica di sindaco,” ha dichiarato Draià. “È una decisione maturata in un contesto complesso, che ha richiesto una rimodulazione del progetto iniziale.”

Linea politica e prospettive elettorali

Nonostante il cambio di vertice, la linea politica resta solida: continuità e rinnovamento.

Secondo la sindaca, la scelta di Carmen Cutrona rappresenta la sintesi perfetta di una squadra giovane e determinata, intenzionata a non disperdere i risultati raggiunti finora. La coalizione ha concluso la nota ufficiale con un appello alla cittadinanza, invitandola a sostenere un percorso che promette stabilità amministrativa e uno sviluppo orientato al bene comune.

La sfida elettorale entra così nel vivo, con una compagine che punta tutto sulla valorizzazione della leadership femminile e sull’esperienza maturata negli ultimi anni.