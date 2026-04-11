Corsa a sindaco a Valguarnera: salta candidatura di Arena, si fa strada Cutrona

Una girandola di nomi per il dopo Draià, che frullano intensamente per poi liquefarsi dopo qualche giorno. E’ quanto successo nelle ultime settimane, in modo particolare dopo il passo indietro della sindaca che non ha inteso rischiare per un’ulteriore ricandidatura dopo lo stop imposto dall’Ars sul terzo mandato.

Salta ipotesi Arena

Anche il nome del vicesindaco Gianluca Arena pare sia saltato definitivamente per indisponibilità. Come sono saltati nelle scorse settimane i nomi dei già citati Lorenzo Scarlata, Enrico Scozzarella e Carmelo Auzzinio, tutti riconducibili alla sindaca Draià, oltre a qualche altro nome della società civile.

Cutrona in lizza

Secondo indiscrezioni filtrati nelle ultime ore da ambienti vicini al gruppo della sindaca, ad essere adesso in pool position, pare esserci un Papa straniero, ma non troppo. Si tratta di una donna, Carmen Cutrona, 45enne laureata in giurisprudenza, collaboratrice in uno studio notarile. In passato ha avuto un percorso politico di rilievo.

La sua esperienza in giunta

Nel 2022, per circa un anno e mezzo, è stata assessore al Bilancio nella Giunta Draià ed ancora più in là nel tempo, per un quinquennio consigliere comunale in quota Leanza. Il nominativo di Carmen Cutrona che già circola da ieri mattina in paese, dovrebbe essere ufficializzato dalla sindaca nelle prossime ore, sempre tranne colpi di scena dell’ultimo minuto.

Verso la definizione dei candidati a sindaco

Se così fosse, il cerchio delle candidature a sindaco si chiuderebbe e vedrebbe ai nastri di partenza come candidati i nomi di Angelo Bruno, di Giuseppe Interlicchia ed in ultimo (solo per ordine di arrivo della candidatura) di Carmen Cutrona. L’auspicio che tutti si augurano adesso è, che la campagna elettorale che sta per iniziare non sia più intrisa di veleni, come avvenuto recentemente, ma di contenuti. Rino Caltagirone