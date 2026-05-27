Rete antiviolenza, 2 giornate di confronto ad Agira

Due giornate di confronto, formazione e lavoro di rete per affrontare il fenomeno della violenza di genere con strumenti concreti e un approccio multidisciplinare. Nasce con questo obiettivo il progetto “Rete Territoriale Antiviolenza 2.0”, promosso dal Comune di Agira insieme ai servizi territoriali del Distretto socio-sanitario 21.

L’iniziativa si svolgerà il 28 e 29 maggio nei locali dell’Ufficio del DSS 21, al terzo piano del Palazzo delle Poste in piazza Fortunato Fedele, e coinvolgerà operatori, professionisti e realtà impegnate nella tutela delle vittime.

Formazione e prevenzione

Ad aprire i lavori saranno l’avvocato Pierluca Orifici, coordinatore del progetto, e Valentina Cicirello, presidente della rete antiviolenza “Amorù” Aps.

Nel corso degli incontri esperti del settore analizzeranno il fenomeno sotto il profilo sociale, psicologico, normativo e criminologico, con particolare attenzione agli strumenti di prevenzione e protezione.

Gli interventi degli esperti

Tra i relatori figurano la sociologa e giornalista Giuseppina Tesauro, che approfondirà il tema del femminicidio come fenomeno sociale, e la psicologa Giordana Perrica, impegnata sui temi dell’ascolto e dell’accoglienza delle donne vittime di violenza.

Previsti anche gli interventi dell’ex magistrato Carmelo Carrara sul quadro normativo e sulle tutele previste per le vittime, e dello psicologo e criminologo Andrea Giostra, che affronterà il tema della prevenzione primaria e della valutazione del rischio.

L’iniziativa punta a rafforzare il coordinamento tra istituzioni, operatori e servizi territoriali, nella convinzione che il contrasto alla violenza di genere passi soprattutto dalla costruzione di una rete stabile e condivisa sul territorio.