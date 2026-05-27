Il voto a Valguarnera, Interlicchia: “Andiamo avanti, noi contro certe pratiche elettorali”

Giuseppe Interlicchia, con i suoi 498 voti e il terzo posto nella recente competizione elettorale a Valguarnera non intende fermarsi e rilancia il proprio progetto politico puntando soprattutto sulle nuove generazioni e sul rinnovamento della classe dirigente cittadina.

“La nostra proposta, lontana dalle logiche delle promesse facili e della ricerca di posizioni personali – afferma – forse non è stata compresa fino in fondo, ma rappresenta comunque una base politica seria e credibile da cui ripartire”.

Il progetto politico e il ruolo dei giovani

La squadra di Interlicchia era composta prevalentemente da giovani e da alcuni professionisti qualificati. Un gruppo che, pur non riuscendo a colmare il divario con i due principali contendenti, continua a rappresentare, secondo il candidato, una prospettiva di cambiamento per Valguarnera.

“Il voto dei cittadini – continua – ha consegnato un risultato chiaro, che rispettiamo con senso democratico e istituzionale. Allo stesso tempo, 498 persone hanno scelto di sostenere un progetto politico fondato su competenza, trasparenza, studio delle regole e rifiuto assoluto di certe pratiche elettorali: un consenso importante che dà valore al percorso costruito insieme”.

Le polemiche e il confronto politico

Interlicchia rivendica il lavoro svolto durante la campagna elettorale e respinge le critiche ricevute. “Non permetterò a nessuno di fare facili ironie sulle scelte, sul lavoro svolto o sulle competenze messe in campo durante questa campagna elettorale”, sottolinea.

“Senza questa lista – rimarca – il distacco sarebbe solamente aumentato, e ci tengo a sottolinearlo, perché avevamo già reso merito al sindaco Draià per il lavoro svolto negli anni, in pubblica piazza, e tornare indietro non rientrava tra gli obiettivi”.

Gli auguri alla nuova amministrazione

Rivolgendosi poi alla compagine guidata da Bruno, Interlicchia osserva che “il copione in pochi mesi non poteva cambiare, e undici anni di divisioni non si potevano, evidentemente, cancellare in così poco tempo”.

Infine il ringraziamento ai propri elettori e gli auguri al nuovo sindaco Carmen Cutrona. “Insieme abbiamo protetto e alimentato quella fiammella che rischiava di spegnersi – conclude – ed auguriamo buon lavoro al nuovo sindaco, alla maggioranza e all’opposizione, con l’auspicio che si operi esclusivamente nell’interesse della comunità. Da parte nostra continueremo a essere presenti, vigili e coerenti, a testa alta e con lo stesso impegno di sempre”.