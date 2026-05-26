A Valguarnera vince l’effetto Draià: 1000 voti, il neo sindaco: “Siamo subito al lavoro”

Carmen Cutrona vince con largo scarto le amministrative 2026 con 2189 voti pari al 50,3% dei voti. Bruno Ha ottenuto 1.668 pari al 38,3%, Interlicchia voti 498 pari a l’11,4%. Determinante per la vittoria di Cutrona, il supporto della sindaca uscente Francesca Draià che in termini di voti di preferenza per il consiglio comunale ha superato quota mille, primato in assoluto. Per Angelo Bruno una sconfitta netta oltre ogni previsione, le aspettative della viglia dicevano tutt’altro, ma la gente ha preferito la continuità. Una attenta analisi e riflessione sembra a questo punto opportuna, soprattutto per i numerosi supporters che si sono prodigati oltre ogni limite.

Il profilo della neo sindaca e le prime dichiarazioni

Cutrona sposata con figli, 44 anni laureata in giurisprudenza, collabora con un importante studio notarile. Fino all’ultimo non voleva crederci ma arrivando già al 60% delle schede scrutinate il sogno per Carmen si è materializzato. Emozionatissima al telefono poco prima che si chiudessero le urne ci ha dichiarato: “Mi preme ringraziare intanto la comunità per la fiducia concessami. Voglio essere il sindaco di tutti e lo dimostrerò con i fatti, il dialogo costruttivo costituirà per me l’obiettivo principale. Oltre 500 voti di scarto rappresentano un dato inequivocabile, la cittadinanza ha creduto nel mio progetto e spero tanto di non deluderla. Lavorerò da subito con grande impegno e ripeto spirito costruttivo. Grazie Valguarnera”.

I dati ufficiali e i consiglieri eletti

L’analisi dei dati in cui si sono registrati molti voti disgiunti. Dai dati quasi del tutto ufficiali, risultano i residenti a Valguarnera essere in tutto 5.660, i votanti 4.493, i voti validi 4.355. Ripetiamo i dati: Carmen Cutrona eletta sindaco ha preso 2.189 preferenze, Angelo Bruno 1.668, Giuseppe Interlicchia 498. Tra i due maggiori contendenti Cutrona e Bruno ci sono stati ben 521 voti di differenza. In termini percentuali Cutrona ha ottenuto il 50,3%, Bruno il 38,3% e l’11,4% Interlicchia. I consiglieri eletti sono 8 per la maggioranza e 4 per l’opposizione. Hanno ottenuto voto in ordine di preferenza per la lista Cutrona sindaco: Draià Francesca, voti 1.050, Scozzarella Samuel 529, Auzzino Carmelo 381, Giarmanà Andrea 317, Balsamo Simona 311, Di Gregorio Francesco 310, Guarrera Angela 275, Scarlata Lorenzo 221. Prima dei non eletti Garlini Laura 217. Per la lista Bruno hanno ottenuto voti: D’Angelo Filippa 390, Greco Filippa 361, Litteri Vincenzo 311. Bruno Angelo (candidato perdente) siederà tra gli scranni del consiglio. Primo dei non eletti Speranza Giuseppe voti 294.

Giunta designata e programma dei primi 100 giorni

Gli assessori già designati per Cutrona sono: Maria Rosa Bonanno, Tony Giuliano, Francesca Draià. La neo sindaca dovrà riempire ancora due caselle. Il suo motto è “solidità, visione e legame stretto con il territorio”. Il suo mini programma per i primi 100 giorni è dato dall’accelerazione dei progetti già cantierabili, dall’ampliamento del cimitero, dalla riqualificazione del centro urbano, dall’avvio da tavoli operativi su viabilità, agricoltura e commercio, dagli incontri pubblici di quartiere, dalla pista dell’elisoccorso.