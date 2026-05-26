Marco Greco stacca tutti: con 800 voti è il consigliere più votato di sempre

Brilla la stella di Marco Greco che risulta essere il consigliere comunale più votato nella storia della politica ennese con 800 voti

Il risultato

La notizia era nell’aria ma il risultato di ieri è andato oltre le rosee previsioni, perché Marco Greco, 26 anni, laureato, lo scorso anno eletto segretario regionale dei Giovani democratici, si è lasciato tutti dietro . Intorno alle 19, quando già il suo candidato a sindaco, Mirello Crisafulli, era sicuro di aver vinto la tornata elettorale, con oltre il 60 per cento dei consensi, lasciandosi alle spalle Ezio De Rose (centro destra) e Filippo Fiammetta (lista Civica), Marco Greco, che a quell’ora si attestava intorno alle 430 preferenze, riceveva, in piazza San Francesco, le prime congratulazioni dai suoi sostenitori, ma forse neanche lui si sarebbe immaginato, che, a scrutinio terminato, il successo personale sarebbe stato di vasta proporzione.

Il confronto generazionale

Se il Pd, questa volta, ha dovuto ricorrere, come candidato a sindaco, ad una figura storica come l’ex senatore Crisafulli, che di anni ne ha 76, adesso sembrerebbe che il ricambio generazionale appare cosa fatta. Con i suoi 26 anni, Marco Greco si appresta a diventare, nella città capoluogo, il futuro del Partito democratico. Consigliere uscente, ha lavorato parecchio tra le giovanili del centrosinistra ennese, potrà accumulare altri cinque anni di esperienza, tra gli scranni della maggioranza del Palazzo di città, prima di quel possibile salto di qualità, anche se c’è qualcuno che parla già di un possibile incarico in giunta, forte dei suoi 800 voti. Ma se quest’ultima opzione è tutta ancora da vedere, e sarà l’esperienza di un politico di razza, come il neo sindaco Mirello Crisafulli, a valutarla, di certo c’è che la classe politica del Pd ennese potrà contare, insieme a tutta la squadra di governo, sul lavoro di un interessante giovane