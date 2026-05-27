Tra Nicosia e Sperlinga il “Weekend del Cuore” della Sicilia nascosta

Un viaggio nella Sicilia meno conosciuta, lontana dalle rotte del turismo di massa e immersa tra borghi di pietra, castelli rupestri e antiche tradizioni popolari. Nasce con questo spirito il “Weekend del Cuore”, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale “Il Manto di Kore” per valorizzare l’entroterra siciliano attraverso un modello di turismo lento e sostenibile.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Sperlinga, Gangi e Nicosia, si svolgerà dal 29 al 31 maggio e accompagnerà i partecipanti in un itinerario tra i paesaggi delle Madonie, degli Erei e dei Nebrodi, alla scoperta di luoghi ricchi di storia e identità.

Tra castelli rupestri e borghi medievali

Tra le tappe del percorso figura Sperlinga, nota per il castello interamente scavato nella roccia e per il bosco considerato uno degli ultimi lembi di foresta antica dell’isola.

Spazio anche a Gangi, proclamato “Borgo dei Borghi” nel 2014, con il suo impianto medievale fatto di vicoli, chiese e scorci panoramici che raccontano secoli di storia siciliana.

Il viaggio toccherà infine Nicosia, la “Città dei 24 Baroni”, legata alle figure di Federico II e Carlo V e oggi tornata al centro dell’attenzione culturale anche grazie ad alcune recenti produzioni televisive Rai.

Cultura, identità e turismo lento

Accanto alle visite guidate, curate da accompagnatori legati alla memoria e alle tradizioni locali, il programma proporrà anche due appuntamenti culturali dedicati alle identità del territorio: una rappresentazione teatrale in antico dialetto gallo-italico sperlinghese e uno spettacolo di musica popolare siciliana del maestro gangitano Filippo Paternò.

La partecipazione agli eventi sarà gratuita, mentre resteranno a carico dei visitatori i costi per ingressi, pasti e pernottamenti.

“Questo territorio custodisce un’eredità storica, artistica e paesaggistica straordinaria che merita di essere conosciuta e valorizzata anche fuori dai tradizionali circuiti turistici”, spiega Stefano Vespo, presidente dell’associazione “Il Manto di Kore”. “Con il Weekend del Cuore vogliamo offrire un’esperienza autentica, fatta di incontri, memoria e bellezza, per riscoprire l’anima più profonda della Sicilia”.